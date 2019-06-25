Глава МИД Германии приветствовал возвращение РФ в ПАСЕ
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приветствовал решение о возвращении делегации РФ в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Россия относится к Совета Европы - со всеми правами и обязанностями, вытекающими из этого", - сказал министр.
Он "приветствует достигнутый компромисс, чтобы Россия осталась в Совете Европы".
"Это хорошая новость для российского гражданского общества", - отметил Маас.
Напомним, в ночь на 25 июня ПАСЕ приняла резолюцию об изменении санкционного механизма, в которой пригласила Россию к возвращению к работе в Ассамблее без ограничений права голоса.
Украинская делегация решила приостановить работу в Парламентской ассамблее Совета Европы в знак протеста.
Украина и Грузия обжаловали полномочия российской делегации в ПАСЕ.
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