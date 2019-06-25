Действия Франции по возвращению России аукнутся всей Европе – Климкин

Содействие французского председательства в Совете Европы возвращению российской делегации в Парламентской ассамблеи СЕ еще аукнется всей Европе.

Об этом на "Европейской правде" написал глава МИД Украины Павел Климкин.

"Особенно обидно, что все это произошло при французском председательстве в СЕ. Быть страной-основателем Нормандского формата и разворачивать красную дорожку перед российскими депутатами без выполнения РФ условий - это, простите за мой французский, полный mauvais ton. Просто тотальный когнитивный диссонанс, который еще аукнется всей Европе ", - отметил он.

"А чисто по-человечески мне Совет Европы, всю Европу и даже каждого отдельно из тех, кто голосовал за выдачу этой индульгенции российской делегации, очень жаль. Компромиссы с совестью никогда ничем хорошим не заканчиваются", - убежден министр.

Климкин назвал "логичным шагом" то, что украинская делегация в ПАСЕ официально объявила о решении остановить работу в Ассамблее в знак протеста. "Но не навсегда, чтобы не отдавать СЕ на растерзание России и ее друзьям", - написал Климкин.

Он также заявил, что Киев отзывает посла из Страсбурга для консультаций.

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