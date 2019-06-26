ПАСЕ рассмотрит обжалование полномочий российской делегации

Парламентская ассамблея Совета Европы в среду рассмотрит обжалование полномочий российской делегации.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Делегация РФ вчера утром впервые после 2015 года вернулась в ассамблею, но группа депутатов обжаловала их полномочия сразу по двум процедурами.

Обжалование полномочий по содержательным основаниям произошло по предложению грузинской делегатки Нино Гогадзе. Всего обжалование поддержали около 50 депутатов.

Отдельно глава украинской делегации Владимир Арьев обжаловал полномочия россиян по процедурным основаниям, ссылаясь на то, что в составе российской делегации есть депутаты, избранные по многомандатному округу, включая голоса жителей украинского Крыма, и избрание этих людей в Госдуму сомнительно.

В среду после обеда ПАСЕ должна принять решение по обжалованию.

Напомним, решением ПАСЕ существующий механизм санкций отменен, однако у депутатов осталась возможность полностью отказать в полномочиях делегации или наложить мелкие санкции.