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Трамп и Меркель обсудили поддержку экономических реформ в Украине

Пятница, 28 июня 2019, 10:03

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель встретились на полях саммита "Большой двадцатки" в Осаке (Япония) и обсудили, в частности, поддержку экономических реформ в Украине.

Об этом, как передает "Европейская правда", говорится в сообщении Белого дома.

"Сегодня президент встретился с канцлером Германии Меркель для обсуждения широкого круга вопросов, включая опасную деятельность Ирана на Ближнем Востоке, стабилизацию в Ливии и регионе Сахель, и поддержку экономических реформ в Украине", - сказано в сообщении.

Также стороны рассмотрели текущие переговоры с Китаем и установления справедливых условий для глобальной торговли, добавили в Белом доме.

"Она фантастический человек, фантастическая женщина. И я рад быть ее другом", - сказал президент США и пожал руку Меркель перед переговорами, пишет Handelsblatt.

Трамп похвалил торговлю между двумя странами.

Меркель заявила, что ее встреча с президентом США будет охватывать широкий круг вопросов, в частности торговлю, инвестиции, Западную Африку, борьбу с терроризмом и Иран.

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Меркель Трамп США
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