Канада обеспокоена решением ПАСЕ по России

Канада обеспокоена решением Парламентской ассамблеи Совета Европы безусловно восстановить право голоса для России.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Канада обеспокоена решением Парламентской ассамблеи Совета Европы безусловно восстановить право голоса для России. Мы должны продолжать возлагать на Россию ответственность за ее нарушение международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении МИД Канады в Twitter.

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Напомним, ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений.

Представители 7 государств-членов Совета Европы в ее парламентской ассамблеи объявили совместное заявление о совместных действиях в знак протеста против безусловного возвращения россиян.