Вице-премьер раскритиковала интервью Financial Times с Путиным

Вице-премьер по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе раскритиковала интервью британского издания Financial Times с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Очень тревожное интервью Financial Times с Путиным обо "всем", но никаких упоминаний о продолжающейся агрессии против Украины, Крыме, MH17, политзаключенных и военнопленных. Или это новое "нормально" - забыть о неудобной истине, чтобы иметь приятную беседу с диктатором?", - заявила она в своем Twitter.

Путина спрашивали о Дональде Трампе, Северной Корее, операции в Сирии, Венесуэле, отношениях с Британией, отравлении Скрипаля, олигархов в России и тому подобное.

Путин, в частности, назвал либерализм "устаревшим", на что впоследствии получил жесткий ответ президента Европейского совета Дональда Туска.