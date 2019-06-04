Украинские десантники присоединились к крупнейшим в 2019 году учениям НАТО

Украинские десантники принимают участие в международных учениях Saber Guardian-2019, которые начались 3 июня на территории Румынии, Болгарии и Венгрии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу командования десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

В учениях принимают участие около 8000 военнослужащих из Албании, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Армении, Греции, Грузии, Италии, Литвы, Латвии, Македонии, Польши, Германии, Румынии, США и Украины.

Украину представляет ротно-тактическая группа 25-й отдельной воздушной Днепропетровской бригады десантно-штурмовых войск ВСУ.

Украинские десантники будут выполнять задачи в рамках учений в составе механизированного батальона Вооруженных сил Румынии при поддержке инструкторов международного центра миротворчества и безопасности на территории международного учебного центра в селе Чинку.

"Первым этапом обучения для украинских десантников является планирование будущих действий на следующие этапы маневров, отработки боевых приказов по стандартам НАТО и постановки задач личному составу на следующий день учений", - говорится в сообщении.

Маневры завершатся 24 июня. Их проводят ежегодно с 2013 года в разных странах по принципу ротации. Учения являются частью Программы Европейского командования Вооруженных сил США в целях совершенствования взаимодействия между вооруженными силами стран-членов и партнеров НАТО.

"Главная цель учений - демонстрация единства, сплоченности и солидарности государств-партнеров и союзников НАТО для отражения возможной агрессии путем мобилизации сил", - говорится в сообщении Министерства национальной обороны Румынии.