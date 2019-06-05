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Украинская авиакомпания запустила прямые рейсы из Одессы в Кутаиси

Среда, 5 июня 2019, 16:05

Украинская авиакомпания SkyUp с 4 июня 2019 года начала выполнение рейсов из Одессы в Кутаиси (Грузия).

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщила пресс-служба Одесского аэропорта.

Рейсы будут выполнять каждую неделю, во вторник и пятницу. Из Одессы самолет отправляется в 21:20, обратно – в 19:20. Продолжительность перелета – два часа.

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Стоимость билета в одну сторону без багажа – от 1,8 тыс. грн.

Напомним, с 30 мая авиакомпания Czech Airlines возобновила полеты по маршруту Одесса - Прага.

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