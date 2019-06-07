Тереза ​​Мэй покидает пост лидера британских консерваторов

Премьер Британии Тереза ​​Мэй в пятницу покидает пост лидера Консервативной партии, однако продолжит возглавлять правительство, пока однопартийцы не изберут ее преемника.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Мэй объявила о своей отставке две недели назад, выразив сожаление по поводу того, что не смогла реализовать Brexit. Свое намерение возглавить консерваторов после Мэй подтвердили всего 11 политиков.

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Ранее консерваторы согласовали новые правила выбора лидера, чтобы быстрее найти замену Мэй.

Претенденты на пост лидера консерваторов, который также станет премьер-министром, представят свои кандидатуры 10 июня.

Ожидается, что новый лидер партии будет избран во второй половине июля. То есть Мэй сможет остаться на посту премьера еще шесть недель.

Среди основных претендентов на пост - бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, его преемник Джереми Хант, бывший министр по Brexit Доминик Рааб и министр окружающей среды Майкл Гоув.