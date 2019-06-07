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Трамп и Макрон в Нормандии обсудили Украину

Пятница, 7 июня 2019, 10:44

Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эммануэль Макрон на встрече в Нормандии 6 июня обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в Ливии и Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет агентство Associated Press.

Двусторонние переговоры, которые лидеры провели после празднования годовщины операции "Оверлорд", продолжались около двух часов.

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"В повестке дня также были темы безопасности, борьбы с терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке, в Ливии и Украине", - говорится в сообщении агентства.

Сообщается, что во время переговоров Трамп и Макрон обсудили все основные вопросы, по которым у них нет согласия, включая Иран, торговлю и изменения климата.

"Встреча была позитивной", - сообщил об итогах разговора высокопоставленный чиновник из офиса Макрона.

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Франция Трамп Макрон
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