Послы стран G7 приветствуют решение КС о неконституционности е-декларирования активистов

Послы стран G7 приветствуют решение Конституционного суда Украины, который признал неконституционным введение е-декларирования для антикоррупционных активистов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Это долгожданное решение укрепляет верховенство права и гражданское общество в Украине", - говорится в заявлении послов, опубликованном в Twitter.

Напомним, 27 марта 2017 экс-президент Петр Порошенко подписал изменения в закон "О противодействии коррупции", согласно которым члены антикоррупционных общественных организаций были обязаны подавать электронные декларации.

Еврокомиссар Йоханнес Хан сделал крайне жесткое заявление в связи с требованием е-декларирования для активистов. Ган обвинил Киев в невыполнении своих обещаний.

Брюссель неоднократно требовал от Украины отменить это обязательство, но ничего не было сделано: президент Порошенко предложил проект закона, который был жестко раскритикован Венецианской комиссией, а Верховная рада не нашла голосов для отмены скандальных норм.