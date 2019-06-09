Президент Албании отменил муниципальные выборы на фоне протестов

Президент Албании Илир Мета после месяцев антиправительственных протестов отменил назначенные на 30 июня муниципальные выборы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Мета заявил, что в связи с политической ситуацией запланированные выборы невозможно провести честно.

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В Албании несколько месяцев продолжаются антиправительственные акции протеста. Протестующие требуют отставки премьер-министра Эдди Рамы. Они обвиняют его в фальсификациях выборов и коррупции, а также призывают к проведению досрочных парламентских выборов.

Лидер оппозиционной Демократической партии Лулзим Баша на митинге в субботу в Тиране сказал тысячам поклонников, что решение президента отменить выборы стало "первым результатом нашей битвы против Эдди Рамы".

Рама, глава правящей социалистической партии, позже заявил, что местные выборы не будут отменены, "и социалисты, представляющие большинство, решительно настроены на проведение реформ в сфере правосудия, необходимых для европейского будущего страны".