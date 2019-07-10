Правительство Болгарии приобретет у США 8 новых истребителей F-16

Правительство Болгарии решило купить восемь новых истребителей F-16 в попытке заменить устаревшие советские самолеты и привести свои ВВС в соответствие со стандартами НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Правительство дало поручение министру обороны подписать контракт на закупку восьми многофункциональных истребителей F-16 Block 70.

Заместитель министра обороны Атанас Запрянов сообщил, что соглашение на $1,25 млрд включает в себя самолеты, боеприпасы, оборудование и подготовку пилотов. Он сказал, что шесть одноместных и два двухместных F-16 будут поставлены до 2023 года.

Решение все еще нуждается в парламентском одобрении, но ожидается, что оно будет легко получено, учитывая, что правящая коалиция имеет большинство.

Болгария вступила в НАТО в 2004 году.