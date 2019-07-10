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"Ни одного рубля или литра водки": Сальвини отверг обвинения насчет финансирования из РФ

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Buzzfeed: партия Сальвини просила Россию о финансировании на тайной встрече в Москве






"Ни одного рубля или литра водки": Сальвини отверг обвинения насчет финансирования из РФ

Среда, 10 июля 2019, 20:39

Глава МВД Италии и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини обещает судиться из-за появления информации о том, что его партия просила РФ о финансировании на тайных переговорах в Москве.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Il Messaggero.

"Я судился по этому поводу раньше и я буду делать это сегодня, завтра и послезавтра. Я не брал ни рубля, ни евро, ни одного доллара или литра водки у России" - заявил Сальвини.

В партии "Лига" утверждают, что информацию о тайных встречах распространяют ту, "кто взял деньги у Сороса и хочет заполонить Европу мигрантами". Как отметил парламентский источник в партии, речь идет лишь о "утверждениях, а не доказательствах".

В оппозиции при этом потребовали объяснений в парламенте со стороны партии "Лига".

"Движение 5 звезд", являющееся партнером "Лиги" по коалиции в свою очередь заявило, что ожидает "прозрачности" в ситуации российским финансированием и настаивает, что обнародованная Buzzfeed не должна повлиять на работу правительства.

Напомним, издание BuzzFeed опубликовало записи переговоров представителей ультраправой итальянской партии "Лига" с чиновниками Кремля, во время которых итальянцы просили о финансовой поддержке.

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