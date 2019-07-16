В МИД Британии заверили: Ассанжа не экстрадируют в страну со смертной казнью

Британский министр по делам Америки и Европы Алан Данкан заверил, что основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа не выдадут стране, где есть смертная казнь.

Об этом он заявил во время визита в Эквадор, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на EFE.

На совместной пресс-конференции с главой МИД Эквадора Хосе Валенсиа в Кито, Данкан заявил, что Великобритания гарантирует надлежащую процедуру в делах, которые ведутся против Ассанжа, и беспокоится о его здоровье.

Также, сказал он, Британия не позволит ему быть экстрадированным "в любое место, где ему может грозить смертная казнь. "

Напомним, британский суд назначил на 25 февраля 2020 года полное слушание по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США.

47-летний Ассанж сейчас находится в тюрьме Бельмарш на окраине Лондона, отбывая 50-недельный срок за нарушение условий выхода под залог в Британии.