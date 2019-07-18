Премьер Молдовы оценила, насколько реально объединение с Румынией

Решение об объединении с Румынией может быть принято исключительно всем населением Молдовы путем референдума, однако пока об этом речь не идет.

Об этом заявила премьер-министр Молдовы Майя Санду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По словам Санду, значительная часть жителей Молдовы - по опросам, около 25% и даже больше - выступает за воссоединение с Румынией и даже требует этого. Есть и партии, действующие в этом направлении, уверяя, что только объединение с Румынией может кардинальным образом улучшить ситуацию в Молдове.

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"Но мы понимаем, что принимать решение по этому поводу должны не политические партии, а все население страны путем референдума", - сказала она.

Президент Молдовы Игорь Додон ранее заявлял, что объединение с Румынией приведет к гражданской войне в Молдове.