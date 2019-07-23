Президент Болгарии наложил вето на покупку в США истребителей F-16

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на закон о ратификации покупки восьми новых американских истребителей F-16.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой БГНЕС.

Радев, бывший командующий военно-воздушными силами, заявил, что жаркие споры в парламенте в пятницу показали, что условия контракта не были достигнуты и нет общественного согласия для этой покупки.

Сделка на $1,26 миллиарда может стать крупнейшей военной покупкой Болгарии со времен независимости.

"Приверженность Республики Болгарии обязательствам на долгие годы без национального консенсуса и убежденности во взаимоприемлемых условиях договора вызывает крайнюю обеспокоенность", - сказал Радев.

В 2017 году временное правительство выбрало истребители Gripen шведского производителя Saab, но позже сделка была отменена, а через год была начата новая процедура.

По словам Радева, важно, чтобы Болгария получила "полный пакет оборудования, сопутствующее оборудование и обучение персонала".

"Общественности нужен определенный ответ относительно того, действительно ли это предусмотрено контрактом", - добавил Радев.

Парламент может преодолеть вето президента, для этого нужно собрать не менее 121 голоса из 240.