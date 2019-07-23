ЕС после двухлетней паузы выделил Молдове 14,5 млн евро

Европейская комиссия во вторник возобновила бюджетную помощь для Молдовы, заявив о выделении стране 14 540 000 евро.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Европейская комиссия возобновила сегодня бюджетную помощь Республике Молдова путем выделения 14 540 000 евро для поддержки имплементации Соглашения о зоне свободной торговли между ЕС и Молдовой, для финансирования профессионального образования и помощи в осуществлении плана действий по визовой либерализации", - говорится в сообщении комиссии, обнародованном во вторник.

Возобновление выплат Молдове происходит после почти двухлетнего периода "заморозки", в течение которого платежи были приостановлены из-за ухудшения ситуации в области верховенства права в стране.

В ЕС подчеркивают: недавно созданное правительство приняло важные решения, которые позволили ЕС считать выполненными условия для восстановления бюджетной поддержки Молдовы.

Комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан заявил, что восстановление финансовой помощи является "четким знаком поддержки ЕС Молдовы и ее граждан".

"Этим мы высоко оцениваем уже принятые меры и поощряем власти продолжать этот путь, в частности, укрепление верховенства права и демократии, борьбу с коррупцией", - сказал Хан.