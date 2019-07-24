Зеленский обсудил с премьером Италии приговор нацгвардейцу Маркиву
Президент Украины Владимир Зеленский по телефону обсудил с премьер-министром Италии Джузеппе Конте приговор нацгвардейцу Виталию Маркиву, которого итальянский суд приговорил к 24 годам заключения.
Об этом в среду сообщили в пресс-службе главы государства, передает "Европейская правда".
В офисе президента отметили, что во время телефонного разговора обсуждался недавний приговор суда города Павии гражданину Украины Виталию Маркиву по обвинению в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли на Донбассе в 2014 году.
Утверждается, что Зеленский предложил правовую помощь Украины в проведении основательной совместной экспертизы обстоятельств смерти Андреа Роккелли.
"Он выразил обеспокоенность неоправданно жестким решением суда и подчеркнул важность беспристрастного рассмотрения этого дела итальянским Апелляционным судом", - подчеркнули в пресс-службе.
Как сообщалось, суд итальянского города Павия признал виновным нацгвардейца Виталия Маркива, которого обвинили в причастности к убийству итальянского фотографа Андреа Рокелли на Донбассе в 2014 году. Маркива приговорили к 24 годам заключения.
Президент Владимир Зеленский поручил МИД и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения на родину Виталия Маркива.
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