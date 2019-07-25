США введут новые санкции против России

Соединенные Штаты рассматривают вопрос о введении новых санкций против России из-за поддержки президента Венесуэлы Николаса Мадуро, заявил в среду представитель Белого дома в южноамериканской стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Администрация президента Дональда Трампа продолжает усиливать карательные меры против Венесуэлы с января, когда Вашингтон - вместе с 50 другими странами - признал лидера оппозиции Хуана Гуaйдо временным лидером страны находится в кризисе.

Россия, Северная Корея и Куба продолжают поддерживать Мадуро.

"Давление будет продолжаться, завтра мы будем иметь больше санкций", - сказал Эллиотт Абрамс, курирующий вопрос Венесуэлы в Белом доме.

Он добавил, что считает, что давление имеет "достаточно драматический" влияние на режим Мадуро, хотя лидер до сих пор удерживает власть.

Абрамс не уточнил, что предусматривают санкции, о которых объявят в четверг.

Абрамс заявил, что Вашингтон также усилит давление на Кубу за ее действия в Венесуэле в поддержку Мадуро, это же причина новых санкций против России.

"Что касается России, мы все еще думаем о том, какие санкции применить, индивидуальные или секторальные", - сказал Абрамс.

"Они не дают больше денег Венесуэле. Они берут деньги", - сказал он.

"Тем не менее, они помогают сбыть ее нефть в определенной степени, и это то, о чем мы думаем".

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Вашингтон, наложивший нефтяное эмбарго на Каракас, чтобы подорвать режим Мадуро, неоднократно призывал Москву отозвать поддержку венесуэльского лидера.

Россия отклонила этот запрос, обвинив США в желании осуществить государственный переворот вопреки международному праву.