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Следующие 3-5 лет решающие для шансов вступления Украины в ЕС — Климкин

Четверг, 25 июля 2019, 20:30

Глава МИД Украины Павел Климкин, который находится в "политическом отпуске", считает, что  ближайшие 3-5 лет могут стать решающими для шансов Украины в будущем вступить в Европейский союз.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН, об этом Климкин сказал во время публичного обсуждения в Veteran Hub в Киеве в четверг.

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"У нас есть много политиков, которые считают, что здесь почти все решено. Я считаю, что мы не должны врать ни себе, ни тем, для кого этот вопрос реально является очень важным. Я считаю, что у нас есть шанс интегрироваться в Европейский союз", - подчеркнул Климкин.

При этом глава МИД выразил мнение, что "интеграция в ЕС в лучшем случае продлится для нас условно лет 14-15, может, больше".

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"Если процесс интеграции Балкан закончится хорошо за несколько лет, одновременно может быть принято решение о нашей европейской перспективе, на это есть реальный шанс, и затем начнутся переговоры о вступлении", - заявил Климкин.

"Если мы все поработаем, реально мы все, я здесь совершенно не шучу... у нас такой шанс есть, но есть шанс, что мы никогда не успеем к последнему вагону, поскольку ЕС тоже становится все сложнее, все более евроскептическим к расширению. Поэтому от того, как мы будем двигаться следующие 3-5 лет, может зависеть, попадем мы туда вообще или нет", - подчеркнул Климкин.

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