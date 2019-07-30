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На границе с Польшей на 3 дня откроют дополнительный пешеходный пункт пропуска

Вторник, 30 июля 2019, 18:34

На украинско-польской границе в августе в течение трех дней будет работать дополнительный пешеходный пункт пропуска.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Закарпатской ОГА.

"По случаю проведения Дней добрососедства Украины и Польши в пределах Закарпатской области и Подкарпатского воеводства 8 – 10 августа будет работать пешеходный контрольно-пропускной пункт "Лубня – Волосате" на украинско-польской границе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пересекать государственную границу в этом пункте пропуска могут и пешеходы, и велосипедисты.

"Приглашаем жителей и гостей Закарпатья воспользоваться возможностью посетить Польшу через пешеходный переход, который будет работать три дня с 10.00 до 19.00 по киевскому времени. Пересечение границы-по биометрическому паспорту или Шенгенской визе", - сообщили в Закарпатской ОГА"

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