28% европейцев не могут позволить себе недельный ежегодный отпуск вдали от дома

28,3% европейцев в возрасте 16 лет и старше не смогли в прошлом году позволить себе недельный отпуск вдали от дома.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные Евростата.

Заметим, что по сравнению с предыдущими годами ситуация в целом по ЕС улучшилась. В 2013 году 39,5% граждан не были в состоянии позволить себе такой отдых.

Среди 28 государств-членов ЕС наибольшее количество лиц, которые не могут поехать в далекий недельный отпуск, живет в Румынии (58,9%), Хорватии (51,3%, предварительные данные), Греции (51%) и Кипре (51% , предварительные данные).

Наименьшее количество людей в таком положении - в Люксембурге (10,9%, данные 2017 года) и Швеции (9,7%).

За последние 5 лет наибольшее падение доли лиц, неспособных позволить себе недельный ежегодный отпуск вдали от дома, зафиксировали в Болгарии (на 35,8 процентных пункта с 2013 года до 30,5% в 2018 году) и в Польше (на 26 процентных пунктов с 2013 года до 34,6% в 2018 году).

Греция стала единственным государством-членом ЕС, где доля лиц увеличилась за тот же пятилетний период на 2 процентных пункта до 51,0% в 2018 году.