Главный антикоррупционер Болгарии подал в отставку из-за скандала с недвижимостью

Глава Антикоррупционной комиссии Болгарии подал в отставку после скандала вокруг покупки элитной недвижимости по выгодным ценам, который уже заставил нескольких высокопоставленных политиков правящей партии уйти в отставку.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Главный прокурор Сотир Цацаров заявил в апреле, что глава Антикоррупционной комиссии Пламен Георгиев есть среди тех, в отношении кого ведется расследование в силу обстоятельств, при которых он и его жена приобрели квартиру в центре Софии.

Президент Румен Радев отозвал доверие к Георгиеву, который возглавил комиссию в марте 2018 года.

Георгиев, взявший длительный отпуск, чтобы не было никаких подозрений, что он каким-то образом повлияет на расследование, отрицает любые нарушения.

"Я не совершал никакого преступления, - сказал он журналистам в парламенте в среду. - Я давно принял решение уйти в отставку. Моя семья подверглась невероятным преследованиям со стороны некоторых СМИ".

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По версии следствия, руководитель антикоррупционной службы не включил в свою декларацию об имуществе террасу площадью 186 квадратных метров в здании, в котором он проживает.

Парламент Болгарии в среду принял решение Георгиева уйти в отставку.

Заместитель лидера правящей партии ГЕРБ Болгарии Цветан Цветанов покинул парламент в марте после аналогичных обвинений.

Скандал, который вызвал возмущение в Болгарии, также побудил министра юстиции и двух заместителей министра уйти в отставку после сообщений о том, что они купили просторные квартиры в престижном пригороде Софии по ценам ниже рыночных.