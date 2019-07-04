Додон: о статусе Приднестровья можно говорить не раньше, чем за полгода

Президент Молдовы Игорь Додон считает, что после смены власти в стране к вопросам статуса Приднестровья и окончательного урегулирования конфликта можно будет вернуться не раньше, чем за полгода.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Додон заявил в интервью NTV-Молдова.

По его мнению, сейчас в вопросе приднестровского урегулирования не следует ожидать прорыва, поскольку в состав правительства вошли партии с очень разными взглядами.

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"Мы договорились не обсуждать очень сложные проблемы, обходить острые углы. Нам сейчас нужно очищать страну от коррупции, от всех этих схем, которые нам оставила предыдущая власть", - сказал Додон.

Он отметил, что ранее достигнутых в ходе переговоров с Приднестровьем договоренностей следует придерживаться. К урегулированию конфликта возможно вернуться не раньше чем через полгода, считает президент Молдовы.

"К вопросам статуса и урегулирования приднестровского конфликта, вернемся через полгода - год", - сказал Додон.

Напомним, премьер Молдовы Майя Санду ранее поддержала идею предоставления в перспективе Приднестровью автономии по примеру Гагаузии.

Санду выступает против федерализации как способа решения приднестровского конфликта, поскольку это, по ее мнению, привело бы к усилению влияния России в Молдове.