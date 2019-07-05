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Путин попросил Италию помочь снять санкции и восстановить отношения с ЕС

Пятница, 5 июля 2019, 08:21

Президент России Владимир Путин во время визита в Рим в четверг заявил, что он надеется на помощь Италии в восстановлении полноценных отношений между Европейским Союзом и Россией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

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Путин, выступая на пресс-конференции после переговоров с итальянским премьер-министром Джузеппе Конте в Риме, заявил, что Россия наблюдала за попытками Италии улучшить связи между ЕС и Москвой, но совершенно понимает, что ее поле для маневра ограничено различными факторами.

"Мы надеемся, что Италия будет последовательно и четко выражать свою позицию (по улучшению связей) и будет бороться за то, что неоднократно говорилось в обществе, а именно за полный возврат к нормальным отношениям между Россией и Европой в целом", - сказал он.

Путин заявил в четверг, что не видит непреодолимых препятствий для восстановления нормальных связей между Россией и ЕС, и что он готов сыграть свою роль в этом процессе, если Москве не будут искусственно препятствовать. Он попросил помочь убедить новое руководство блока в том, что санкции против Москвы были контрпродуктивными.

Премьер Конте заявил, что санкции против России не является самоцелью. Он назвал их временной мерой и добавил, что Италия работает над созданием условий для улучшения связей.

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