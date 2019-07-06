Джонсон победит Ханта и станет следующим премьером Британии - опрос

Борис Джонсон с большим отрывом победит своего соперника Джереми Ханта в борьбе за пост лидера Консервативной партии и станет следующим премьер-министром Великобритании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованного The Times.

Согласно опросу YouGov, Джонсона поддерживают 74% членов Консервативной партии, а Ханта - 26%.

Опрос также показывает, что подавляющее большинство из 160 тысяч членов партии, которые получат свои бюллетени в эти выходные, не верят в заявление Ханта о том, что он готов вывести Британию из Европейского Союза без соглашения.

Лишь 27% считают, что Хант сделает это по сравнению с 90% для Джонсона.

Новый премьер-министр Великобритании будет объявлен 23 июля.

Напомним, бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и действующий глава МИД Джереми Хант стали финалистами выборов на должность главы Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра.

Они прошли несколько раундов голосований, во время которых депутаты-консерваторы отсеивали кандидатов.

Один из претендентов заменит на посту лидера партии Терезу Мэй, которая вынуждена была уйти в отставку после того, как ей не удалось утвердить в парламенте соглашение о выходе из ЕС, согласованное в прошлом году с Брюсселем.