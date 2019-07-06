Сийярто США мотивировали Венгрию снять блокирование Украины в НАТО

Соединенные Штаты в переговорах с Венгрией неоднократно поднимали вопрос о том, что Будапешт блокирует интеграцию Украины в НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью "Радио Свобода".

"Безусловно, американцы много поднимали этот вопрос. Я не назвал бы это "давлением", поскольку кто нас давил - так это администрация Обамы, по многим другим вопросам. Администрация Трампа в этом плане по-другому действует. Но они действительно часто поднимали этот вопрос, и я всегда четко говорил американским друзьям, что понимаю - они смотрят на это дело абсолютно с другой перспективы. Для них это дело геополитики. Они из-за океана расценивают это как геополитический вопрос. Но мы же - соседи! Мы 150000 венгров, живущих здесь (в Украине - ред.), поэтому неудивительно, что смотрим на все это под другим углом и вообще по-другому это видим", - сказал Сийярто.

Он заявил, что всегда говорил о готовности отменить вето и американская администрация к этому мотивировала Венгрию.

"Но им мы тоже очень откровенно говорили - моментально после того, как в этих двух законах применяют поправки, мы будем счастливы это вето отменить", - добавил министр.

Ранее Сийярто заявил, что Венгрия отменит блокирование интеграции Украины в НАТО в случае принятия поправок в законы об образовании и о языке.

Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который приняла Верховная Рада, содержит рекомендации Венецианской комиссии относительно учета интересов национальных меньшинств в соответствии с международными обязательствами Украины.

Как известно, Венгрия блокирует встречи в рамках сотрудничества Украины с ЕС и НАТО из-за принятого Киевом закона об образовании, который вступил в силу 28 сентября 2017 года.