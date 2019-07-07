Глава офиса президента Польши оценил шансы стать заместителем генсека НАТО

Решение о том, кто станет новым заместителем генерального секретаря НАТО, должны принять до конца июля.

Об этом заявил глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Польское радио".

Щерский, который является кандидатом на должность, рассказал, что недавно был в Брюсселе, где встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Именно генеральный секретарь принимает решение о назначении заместителя.

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"Примерно часовой разговор, мы говорили о проблемах НАТО, о перспективах политики безопасности в Европе. Каким будет результат? На самом деле, мне трудно комментировать. В последнее время многие были уверен относительно своего назначения, а потом оказывалось, что решение приняты другие. Это также процесс, который требует согласований, требует переговоров с союзниками", - сказал Щерский.

Президентский министр не захотел ответить на вопрос, блокируют ли его кандидатуру Германия и Франция.

Новый заместитель генерального секретаря НАТО должен заменить в октябре американку Роуз Гетемюллер.