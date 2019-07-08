Евросоюз предоставит Украине 500 млн евро помощи, но только при выполнении условий

Европейский союз подтвердил намерение продолжить предоставление Украине займов в рамках программы финансовой помощи, но только при выполнении Украиной ряда условий.

Об этом говорится в итоговом решении саммита Украина-ЕС, которое есть в распоряжении корреспондента "Европейской правды"

О сдвиге в вопросе макрофинансовой помощи первым заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина-ЕС.

"Спасибо Европейскому союзу за готовность предоставить Украине второй транш макрофинансовой помощи в объеме 500 млн евро", - сказал он во вступительном слове.

В то же время, документы свидетельствуют, что о непосредственной готовности к переводу средств речь не идет. Речь идет лишь о принципиальном согласии - в случае, если Украина выполнит условия, выдвинутые ранее и согласованные в двусторонних документах.

"ЕС готов выплатить второй транш (500 млн евро) четвертой программы макрофинансовой помощи, как только будут выполнены соответствующие условия", - заявил он.

Как сообщалось ранее, среди условий, зафиксированных в договоре Украины с ЕС по макрофину, которые остаются невыполненными, является принятие закона о противодействии отмыванию денег, об авторизованных экономических операторах, принятие среднесрочного плана реформирования таможенной и налоговой администрации, а также реально действенная и эффективная система проверки электронных деклараций.