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Премьера Латвии призвали приостановить импорт яиц из Украины

Четверг, 15 августа 2019, 16:39

Латвийская ассоциация производителей яиц и мяса птицы призвала премьер-министра страны приостановить импорт яиц из стран, не входящих в ЕС, в том числе из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

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Соответствующее письмо ассоциация направила премьер-министру 14 августа. Причина - обнаружение в украинских яйцах сальмонеллы.

"Принимая во внимание то, что в Латвии за короткий промежуток времени уже четыре раза было констатировано несоответствие различных яичных продуктов нормам безопасности пищевых продуктов, а здоровье общества находится под угрозой, ассоциация считает, что импорт яиц и яичных продуктов из Украины следует немедленно остановить", - заявила исполнительный директор Ассоциации производителей яиц и мяса птицы Анна Эрлих.

Ассоциация напомнила, что в июне 2019 года правительство Латвии решило предоставить дополнительные средства на усиление контроля за импортом яиц и яичных продуктов из Украины.

"В ходе дополнительных проверок выявлено, что сальмонелла содержится даже в термически обработанных продуктах, что заставляет задуматься об уровне гигиены на украинском производствах", - отметила ассоциация.

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Отмечается, что импорт из Украины составляет треть объема всех импортируемых в Латвию яиц.

Руководитель ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко подчеркивает, что Украина придерживается строгих норм контроля сальмонеллы. "Украина уже длительное время придерживается более строгих норм контроля и предотвращения появления бактерий сальмонеллы, чем страны ЕС", - заявил он.

На днях Министерство земледелия Латвии обратилось к Еврокомиссии с призывом усилить контроль за украинскими производителями яиц.

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