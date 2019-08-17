Польша сделала шаг к отмене виз в США

Польша и США подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности границы и иммиграции.

Об этом заявил польское посольство в Вашингтоне, сообщает "Европейская правда".

"Польша и США совместно сделали еще один шаг к нашей общей цели. Благодаря подписанному сегодня соглашению мы приближаемся к включению Польши в программу безвизового режима", - заявила посол США в Польше Джорджетт Мосбахер.

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Программа визовых исключений США охватывает 38 стран, в том числе 23 страны Европейского союза. Сюда относятся, например, Чехия, Словакия, Венгрия, Литва, Латвия и Эстония. Только Польша, Болгария, Румыния, Хорватия и Кипр до сих пор не соответствуют условиям программы.

Президент Польши Анджей Дуда надеется, что дело отмены виз для поляков будет урегулировано до конца первого срока правления президента Дональда Трампа, то есть до конца следующего года.