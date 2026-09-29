Парижская прокуратура начала предварительное расследование в связи с утечкой в прессу информации об одном из направлений сокращения бюджетных расходов по заявлению премьер-министра Себастьяна Лекорню, поданному в правоохранительные органы.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Премьер-министр подал заявление в прокуратуру 7 сентября в соответствии со статьей 40 Уголовно-процессуального кодекса после публикации в прессе предварительных и конфиденциальных рабочих документов, касающихся будущего бюджета.

Газета Les Échos обнародовала, как отметила прокуратура, в "двух статьях того же дня" информацию о том, что правительство рассматривает возможность введения налога на сбережения работников.

"14 сентября 2026 года Парижская прокуратура начала предварительное расследование по обвинениям в "нарушении профессиональной тайны" и "злоупотреблении доверием", которое было поручено Отделу по борьбе с преступлениями против личности (BRDP)", – сообщило во вторник парижское ведомство изданию Le Figaro.

Лекорню осудил утечку данных в СМИ и последующие публикации как "нелояльность и незаконность" и пообещал выявить источник утечки информации.

"Эти действия могут повлиять на экономическую жизнь страны, в частности из-за нарушения деловой активности", – пояснили в пресс-службе французского правительства.

Лекорню подчеркнул, что эти действия могут представлять собой "злоупотребление доверием" и "нарушение профессиональной тайны".

В упомянутых документах рассматривалась возможность налогообложения части поощрительных премий, выплат по результатам деятельности или взносов работодателей в накопительные программы как взносов в фонд социального страхования с целью экономии средств – рискованный шаг для исполнительной власти.

Министр экономики Ролан Лескюр сначала ответил, что это был "один из нескольких вариантов", а затем осудил "утечки информации, противоречащие национальным интересам".

Стоит отметить, что 22 сентября правительство Франции объявило о ряде мер по оказанию помощи населению на фоне того, что цены на топливо в Европе в последние дни достигли рекордных уровней из-за стремительного подорожания нефти, связанного с войнами на Ближнем Востоке и в Украине.

СМИ писали, что президент Франции Эмманюэль Макрон обратился к Еврокомиссии с просьбой ослабить европейские правила в отношении производства топлива, чтобы увеличить производство на континенте и смягчить последствия энергетического кризиса.

16 сентября правительство Франции сообщило, что продлит действие целевой помощи для отраслей, которые больше всего пострадали от последнего роста цен на топливо из-за ситуации на Ближнем Востоке.