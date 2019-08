Между Трампом и Данией новый спор – из-за оборонных расходов

Между президентом США и Данией, которые конфликтуют из-за намерения Трампа купить Гренландию, возник новый спор – об оборонных расходах скандинавской страны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В среду Трамп, который призывает государства-члены НАТО тратить больше денег на оборону, отметил в своем Twitter, что Дания выделяет на оборону всего 1,35% от ВВП. По договоренности, члены Альянса поставили цель достичь показателя 2% от ВВП.

"К сведению, вклад Дании в НАТО составляет лишь 1,35% ВВП. Это богатая страна, и она должна выделять 2%. Мы защищаем Европу, но только 8 из 28 стран НАТО достигли отметки в 2%", - написал Трамп в своем Twitter.

For the record, Denmark is only at 1.35% of GDP for NATO spending. They are a wealthy country and should be at 2%. We protect Europe and yet, only 8 of the 28 NATO countries are at the 2% mark. The United States is at a much, much higher level than that....