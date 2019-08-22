Спор за Гренландию: Трамп обиделся на слова премьера Дании

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что отменил свой визит в Данию из-за "отвратительного" заявления премьера, когда она отвергла его идею купить Гренландию как абсурдную.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на агентство AP.

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"С Соединенными Штатами не говорят таким образом, по крайней мере, пока есть я (во главе страны. - ЕП.). Я думаю, что это было не очень хорошее заявление, оно меня просто взорвало", - сказал Трамп журналистам в Вашингтоне.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен назвала намерения Трампа купить Гренландию "абсурдной дискуссией" и сказала, что разочарована и удивлена ​​тем, что он отменил свой визит.

Трамп назвал комментарий Фредериксен об абсурдности его идеи "отвратительным". "Я подумал, что это неуместное утверждение. Все, что она должна была сказать, это: "Нет, нам это не интересно", - сказал Трамп.

Политическая суета вокруг крупнейшего острова в мире происходит из-за его стратегического расположения в Арктике. Глобальное потепление делает Гренландию более доступной для потенциальной добычи нефтяных и минеральных ресурсов.

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Как сообщалось, президент США Дональд Трамп решил не совершать визит в Данию в начале сентября из-за нежелания страны обсуждать продажу Гренландии.

По данным источников, Трамп обсуждал возможность предложить правительству Дании выплаты в размере $600 млн в год за передачу автономии Гренландии Соединенным Штатам.

Ранее Трамп подтвердил слухи о своих намерениях купить Гренландию для Соединенных Штатов.