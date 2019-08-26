Украина и еще 14 стран сделали совместное заявление о "выборах президента" Абхазии

Болгария, Чехия, Канада, Эстония, Финляндия, Ирландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Румыния, Швеция, Украина, Великобритания и США не признают так называемых "президентских выборов" в оккупированном грузинском регионе Абхазия, состоявшихся 25 августа.

Соответствующее заявление есть в распоряжении "Европейской правды".

"Так же мы не признаем легитимности или результатов так называемых "парламентских выборов", которые состоялись в регионе Южная Осетия / Цхинвали Грузии 9 июня 2019 года", - подчеркнули подписанты.

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Страны подтвердили "нашу полную поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии в пределах ее международно признанных границ".

"Мы в очередной раз призываем Россию выполнить все свои обязательства в рамках Соглашения о прекращении огня 2008 года, включая вывод своих сил на доконфликтные позиции и предоставление свободного доступа гуманитарной помощи в эти регионы, а также отмену своего признания грузинских регионов Абхазии и Южной Осетии как независимых государств ".