В партии Зеленского обвинили Вятровича в ухудшении отношений с Польшей

Новоизбранный народный депутат Украины Ирина Верещук ("Слуга народа") заявила, что исторические споры между Украиной и Польшей в последние годы вызывал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Rzeczpospolita.

"Мы хотим сделать конкретные шаги, также когда речь идет об отмене запрета на эксгумацию. Это должно привести к выходу из сложной ситуации, в которой оказались наши отношения", - говорит Верещук.

"Я против того, чтобы Владимир Вятрович оставался главой украинского ИНП, из-за него мы спорили с поляками", - добавила она.

Верещук утверждает, что новый парламент видение улучшения отношений с Польшей. Также будет создана комиссия "Дружба с Польшей", отметила она.

Весной 2017 года, благодаря Украинскому институту национальной памяти, киевская власть запретила эксгумацию и поиск останков польских жертв войн и конфликтов на территории Украины.

После этого Вятровичу запретили въезд на территорию Польши. Он заявлял, что мораторий на эксгумацию польских захоронений в Украине может быть снят после того, как польская сторона предоставит свое видение легализации и восстановления украинских памятников на территории Польши.

Напомним, 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский приедет в Варшаву.

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