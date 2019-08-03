Польша: Дуда определился с датой парламентских выборов осенью

Президент Польши заявил, что хочет, чтобы парламентские выборы в стране состоялись 13 октября после короткого периода предвыборной кампании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat.

Президент Дуда заявил в пятницу, что он попросил Государственную избирательную комиссию утвердить 13 октября как дату выборов и установить календарь предвыборной кампании. Дуда официально объявит дату выборов, когда комиссия ответит на следующей неделе.

Он сказал, что выбрал дату выборов вскоре после летних каникул, чтобы предотвратить длительную избирательную кампанию, заявляя, что это всегда время "политических столкновений".

Дуда для назначения осенних парламентских выборов имел на выбор пять возможных сроков: не ранее 13 октября и не позднее 10 ноября.

Выборы решат, сохранит ли националистическая правящая партия Польши PiS, которая часто вступала в ссоры с лидерами Европейского союза, свой контроль над польским правительством до 2023 года.