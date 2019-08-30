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Украина, Польша и США подпишут меморандум о поставках газа

Пятница, 30 августа 2019, 12:35

Украина, Польша и США в конце недели планируют подписать меморандум о сотрудничестве в газовой сфере.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет BiznesAlert.

Трехстороннее соглашение подразумевает развитие поставок американского сжиженного природного газа в Польшу и Украину, использование украинских подземных газовых хранилищ (ПХГ) и обустройство газовой инфраструктуры.

"Соглашение касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польшей, инфраструктуры хранения в Украине, экспорта американского СПГ, а также газовых интерконнекторов в регионе", - говорится в материале.

Документ должны подписать министр энергетики США Рик Перри, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Только за день до этого появилась информация о приобретении Украиной еще одного пакета СПГ, который в ноябре поступит в страну через Польшу.

31 августа президент Владимир Зеленский в Варшаве встретится с польским руководством - президентом Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецкий и парламентариями.

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Польша Украина-Польша США Энергетика
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