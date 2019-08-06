США не допустят вторжения Турции в Сирию – министр

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что любая операция Турции на севере Сирии будет "неприемлемой", и США будут предотвращать одностороннее вторжение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В воскресенье президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция проведет операцию к востоку от реки Евфрат на севере Сирии, в районе, подконтрольном курдским "Отрядам Народной самообороны" (YPG).

"Мы считаем, что любые односторонние действия с их стороны были бы неприемлемыми", - сказал Эспер.

"То, что мы будем делать, - это предотвращать односторонне вторжение, которое снова бы нарушило взаимные интересы Соединенных Штатов, Турции и SDF на севере Сирии", - заявил Эспер.

YPG является частью "Сирийских демократических сил" - SDF, которые за последние четыре года взяли под контроль значительную часть северо-восточной Сирии, выбив оттуда боевиков "Исламского государства".

Анкара рассматривает YPG как террористическую организацию и требует ее выхода из ряда приграничных городов в провинциях Ракка и Хасака.

Эспер заявил, что у Соединенных Штатов нет никаких "амбиций" отказаться предоставлять поддержку SDF, но отказался гарантировать, что США защитят их в случае турецкой операции.

Команда Пентагона находится в Турции для обсуждений с турецкими чиновниками этого вопроса, и Эспер заявил, что надеется, что с Анкарой можно достичь договоренности.

Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил "разорить" Турцию, если та атакует курдов.