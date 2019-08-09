Трамп считает, что Зеленский сможет договориться с Путиным

Президент США Дональд Трамп считает, что президент Украины Владимир Зеленский сможет достичь договоренности с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Президент США назвал Владимира Зеленского "очень рациональным человеком", и выразил мнение, что он договорится с Путиным.

"Я думаю, что он договорится с президентом Путиным, и он будет приглашен в Белый дом. Мы с нетерпением ожидаем встречи с ним. Его уже пригласили в Белый дом, и он хочет приехать. Я думаю, что он приедет. Он очень рациональный человек, он хочет мира в Украине. И думаю, что он приедет очень скоро", - отметил Трамп.

Ранее временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил о подготовке официального визита президента Украины Владимира Зеленского в США.