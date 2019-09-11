Россия доказывает в Страсбурге, что Украиной управляют фашисты и Запад

Представители России на слушаниях в Европейском суде по правам человека по Крыму строят линию защиты, в частности, на том, что Украина до и после аннексии Крыма управлялась недостойными силами.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Этому посвятили часть своих выступлений уполномоченный России при ЕСПЧ Михаил Галперин и британский юрист Михаэль Свейнстон, руководитель группы юристов, готовивших позиции России.

В частности, Галперин несколько раз подчеркнул, что после Революции достоинства власть в Украине получили "фашисты". "Руководящие должности в государстве перешли к неофашистской партии "Свобода", в том числе руководство правоохранительными органами, и партии "Правый сектор", - заявил он.

Свейнстон взамен настаивает, что политика Украины по Крыму после его незаконной аннексии (в выступлениях представителей РФ она названа "присоединением") формировалась внешними силами. Значительную часть своего выступления он посвятил рассказу о том, как западные правительства - преимущественно США, но также упоминались Великобритания и Нидерланды - через правительственные и неправительственные фонды оказывали помощь украинским общественным организациям, которые занимаются вопросами Крыма.

Основное внимание было уделено Украинскому Хельсинкскому союзу по правам человека (УХСПЧ) и его руководителю Аркадия Бущенко, а также Марии Томак, "которую продвигала Харьковская правозащитная группа". Перечислив многочисленные правозащитные проекты с зарубежным финансированием, которые они выполняли, защитник РФ также провел аналогию с помощью Запада в Грузии и сделал вывод, что события в Украине в 2014 году были инспирированы извне.

Суд на данной стадии только заслушивает стороны и не реагировал на аргументы РФ.