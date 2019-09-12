В Барселоне 600 тысяч каталонцев требовали независимости – меньше всего с 2012 года

Около 600 тысяч демонстрантов вышли на улицы Барселоны в День Каталонии – это наименьшее количество участников такого митинга за последние несколько лет.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Демонстранты собрались в Барселоне в среду вечером по случаю годовщины падения города в 1714 году во время войны за Испанское наследие.

Полиция оценила количество участников в около 600 тысяч – меньше всего 2012 года. В последние годы подобные акции собирали более миллиона участников.

Люди прошли шествием под лозунгом "Цель: независимость", через два года после неудачной попытки отделения, которая закончилась временным прекращением регионального самоуправления.

В то время как тогдашний глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон бежал из Испании с несколькими помощниками и поселился в Бельгии, другие члены его правительства были арестованы и с тех пор находятся в предварительном заключении. Верховный суд, который в феврале начал судить 12 лидеров незаконного сепаратистского движения, как ожидается, вынесет решение в первой половине октября.

Ведущие участники марша выступили с публичными заявлениями, обещая продолжать работать в направлении независимости, несмотря на то, что сепаратистское движение сейчас политически разделен по сравнению с 2017 годом, годом несанкционированного референдума и одностороннего провозглашения независимости.

"Сегодня мы тысячами маршируем под очень простым лозунгом: "Цель: независимость", и это наш вызов", - сказал глава правительства Каталонии Каталонии Ким Торра в конце марша.