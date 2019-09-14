Киеву пока не стоит рассчитывать на уступки Венгрии по линии НАТО - Кулеба

Украина не может рассчитывать на изменения для себя в рамках сотрудничества с НАТО, пока не решен вопрос двусторонних отношений с Венгрией.

Об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в кулуарах 16-й ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в субботу в Киеве, передает "Европейская правда".

"Я всегда придерживался позиции, что с Венгрией нужно договариваться. У нас гораздо больше интересов, которые нас объединяют, чем разъединяют. Я пришел с этой позицией в правительство, я не один в правительстве с этой позицией... Пока мы не решим проблему с Венгрией, на какие-то изменения в НАТО рассчитывать не стоит", - сказал Кулеба.

По его словам, Венгрия не является простым партнером в переговорах, но "это не враги, а партнеры".

"Венгры говорят так, что пока с Украиной не договорятся, пока они не пойдут на уступки по линии НАТО", - рассказал Кулеба.

Он добавил, что Украине необходимо прийти к стабильному переговорного процесса с венгерской стороной по поиску оптимального решения.

"Безусловно, это не предполагает, что мы должны все сдать венграм или сказать, что мы готовы делать так, как они хотят, но путем определенных взаимных уступок можно прийти к результату, который всех удовлетворит. И такие консультации внутри правительства у нас на разных уровнях происходят", - рассказал вице-премьер.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не будет блокировать интеграцию Украины в НАТО только после внесения поправок в законы о языке и образовании.