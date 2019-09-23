Президент Молдовы: мы хотим интеграции в ЕАЭС, но соглашение с ЕС не позволяет

Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что выступает за переговоры между ЕАЭС и ЕС, поскольку соглашение об ассоциации с Евросоюзом не позволяет стране углубить интеграцию с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Коммерсант".

Додон и Россия считают Молдову наблюдателем при ЕАЭС. Но министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску говорит, что это не так: Молдова - не наблюдатель.

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"У нас этот спор был и с прежним правительством, они считали, что процедуры не соблюдены. Я имею право подписывать со стороны государства международные соглашения, которые я подписал с ЕАЭС, они требуют ратификации в парламенте и не требуют одобрения МИД. Я понимаю, что этот вопрос для них - больше политический с точки зрения местных выборов (запланированных на октябрь. - Ред.). И я надеюсь, что после местных выборов они поймут, что нам нужно сотрудничать со всеми. Я буду участвовать в заседании ЕАЭС на высшем уровне в Ереване", - сказал Додон.

По поводу того, планируется ли углубление интеграции, может ли Молдова из наблюдателя стать полноправным участником ЕАЭС, президент заявил: "Мы бы хотели двигаться дальше, но нынешнее соглашение об ассоциации ЕС нам этого не позволяет".

"Нужно начинать переговоры между ЕАЭС и ЕС. Думаю, это не за горами и вполне реально в ближайшее время. Очень надеюсь, что такой диалог будет и после этого все эти тонкости просто исчезнут", - добавил он.

Попеску считает, что внутриполитические процедуры по статусу отношений Молдовы с ЕАЭС не пройдены, поэтому формально страна не может считаться наблюдателем в союзе, как того добивался президент Игорь Додон.