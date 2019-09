Трамп назвал фейком текст жалобы на его разговор с Зеленским

Президент США Дональд Трамп раскритиковал рассекреченную жалобу сотрудника американских спецслужб, указавшего на нарушения в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Трамп написал в Twitter.

"Информатор с информацией из вторых рук? Еще одна фальшивая новость! Посмотрите, что было сказано во время очень хорошего, без давления, звонка. Еще одна охота на ведьм", - написал Трамп.

A whistleblower with second hand information? Another Fake News Story! See what was said on the very nice, no pressure, call. Another Witch Hunt!