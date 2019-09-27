У берегов Греции перевернулась лодка с мигрантами, семеро погибших

У берегов Греции перевернулась шлюпка с 19 мигрантами, семеро из них погибли.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.

Шлюпка перевернулась в пятницу утром к северу от скопления островов на северо-востоке Эгейского моря.

Власти сообщили, что все пассажиры лодки были гражданами Турции.

Водолазы береговой охраны сначала подняли из воды пять тел - трое детей и две женщины. Позже были обнаружены тела младенца и 4-летнего ребенка.

12 человек удалось спасти - пять мужчин, три женщины и четверо детей.

Перевернутую лодку заметили около 11.00. В спасательной операции были задействованы суда береговой охраны Греции и агентства пограничной и береговой охраны ЕС Frontex.