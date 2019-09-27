У берегов Греции перевернулась лодка с мигрантами, семеро погибших
Пятница, 27 сентября 2019, 16:53
У берегов Греции перевернулась шлюпка с 19 мигрантами, семеро из них погибли.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Шлюпка перевернулась в пятницу утром к северу от скопления островов на северо-востоке Эгейского моря.
Власти сообщили, что все пассажиры лодки были гражданами Турции.
Водолазы береговой охраны сначала подняли из воды пять тел - трое детей и две женщины. Позже были обнаружены тела младенца и 4-летнего ребенка.
12 человек удалось спасти - пять мужчин, три женщины и четверо детей.
Перевернутую лодку заметили около 11.00. В спасательной операции были задействованы суда береговой охраны Греции и агентства пограничной и береговой охраны ЕС Frontex.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua