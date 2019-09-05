Парламент Великобритании проголосовал против досрочных выборов

Парламент Великобритании проголосовал против проведения досрочных всеобщих выборов 15 октября, то есть за две недели до возможного выхода из ЕС.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Предложение о проведении выборов внес премьер-министр Борис Джонсон после того, как депутаты приняли законопроект, блокирующий "жесткий" Brexit.

За проведение выборов проголосовали лишь 298 депутатов, тогда как для такого решения необходимо две трети голосов, то есть минимум 434.

Лидер оппозиционной лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что согласится провести досрочные выборы, как только законопроект о блокировании "жесткого" Brexit примет верхняя палата парламента и он станет законом, что может произойти в понедельник. Однако он не сказал, согласен ли он с выбором даты Джонсона.

Отметим, что уже 9 сентября Джонсон планирует приостановить работу парламента до 14 октября.