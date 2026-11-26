Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс считает, что Европейский Союз не в полной мере рассматривает возможности замороженных российских активов, которые можно было бы использовать для финансирования нужд Украины.

Об этом он заявил, прибыв на саммит ЕС в Брюсселе, передает "Европейская правда".

Сегодня в Брюсселе проходит внеочередное заседание Европейского совета, посвященное следующему долгосрочному бюджету ЕС и финансированию Украины.

В этом контексте Кулбергс отметил, что ЕС "не в полной мере рассматривает возможности в отношении замороженных активов".

"Замороженные российские активы – это огромная сумма. Мы помогаем Украине, в то же время там лежат средства, которые можно использовать. Мы должны поддержать отдельную страну, которая может испытывать определенные трудности с этим вопросом, но в целом полностью поддержать использование этих активов. Это могло бы, например, восполнить существующий финансовый дефицит", – добавил премьер Латвии.

В этот день премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что его страна поддерживает требование Германии не согласовывать следующий долгосрочный бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы без согласия всех государств-членов ЕС участвовать в финансировании Украины.

Напомним, в начале ноября канцлер Германии Фридрих Мерц поставил согласие Берлина на будущий семилетний бюджет ЕС в зависимость от готовности всех государств Евросоюза участвовать в финансировании Украины.

18 ноября Еврокомиссия предложила предоставить Украине дополнительный кредит на 45 млрд евро в 2027 году.