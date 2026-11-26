Нидерланды поддерживают требование Германии не утверждать следующий долгосрочный бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы без согласия всех государств-членов ЕС на участие в финансировании Украины.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен перед началом внеочередного заседания Европейского совета 26 ноября.

Йеттен утвердительно ответил на вопрос, поддерживает ли он позицию канцлера Германии Фридриха Мерца, который связал согласие на долгосрочный бюджет ЕС с участием всех без исключения государств Евросоюза в финансировании Украины.

"Абсолютно. Никаких исключений в отношении участия. Украинцы борются за свою свободу, но также и за европейскую безопасность. И это не тот вопрос, в котором можно быть избирательными", – подчеркнул премьер Нидерландов.

В то же время Йеттен заявил, что его не беспокоит перспектива затягивания бюджетных переговоров до следующего года из-за требований Нидерландов.

"Меня не волнуют сроки. Я хочу хорошего соглашения. Я хочу хорошего соглашения для украинцев. Я хочу хорошего соглашения для европейцев", – сказал он.

По словам Йеттена, будущий бюджет ЕС должен быть сосредоточен на модернизации, будущих вызовах в сфере безопасности и конкурентоспособности, но в то же время его объем должен быть сокращен.

Для Нидерландов также принципиально важно сохранить скидку на бюджетные взносы.

Напомним, в начале ноября канцлер Германии Фридрих Мерц поставил согласие Берлина на будущий семилетний бюджет ЕС в зависимость от готовности всех государств Евросоюза участвовать в финансировании Украины.

18 ноября Еврокомиссия предложила предоставить Украине дополнительный кредит на 45 млрд евро в 2027 году.